Путину до конца года предложат перенести столицу ДФО во Владивосток

До конца года президенту России Владимиру Путину подготовят предложение рассмотреть возможность придания Владивостоку статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Автором идеи является врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. По его мнению, «у Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить».

«Решение о том, какой город будет официальной столицей округа, принимает президент Российской Федерации. Поэтому я сказал Олегу Николаевичу Кожемяко, что я готов поддерживать это предложение, но считаю, что ему надо обсудить это с главой администрации президента Антоном Эдуардовичем Вайно, с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым и, уже получив их позицию, обращаться к главе государства», — заявил полномочный представитель президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев в интервью ТАСС…

Ранее Трутнев представил врио губернатора Приморья Олега Кожемяко.