Объекты «Нижнекамскнефтехима» оценили международные эксперты

Фото: предоставлено НКНХ

«Нижнекамскнефтехим» посетили эксперты российско-германского проекта «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение наилучших доступных технологий в Российской Федерации». Они проверили, насколько объекты компании соответствуют требованиям современных наилучших доступных технологий.

Эксперты побывали на биологических очистных сооружениях, а также производстве стирола и оксида пропилена завода стирола и полиэфирных смол. На биологических очистных сооружениях они ознакомились с очисткой сточных вод и масштабной реконструкцией БОС. После модернизации очистных сооружений эффективность очистки промстоков повысится, что улучшит состояние воздуха. Эксперты проводили аудиты на многих очистных сооружениях в России и отметили, что не на всех объектах вкладывают такие огромные средства в модернизацию.

На производстве стирола и оксида пропилена завода СПС эксперты осмотрели локальную биологическую очистную установку. Их интересовали материалы по технологии производства, энергопотреблению, источникам выбросов и сбросов.

— Нам важно получить объективную оценку на соответствие новым законодательным требованиям. «Нижнекамскнефтехим» практически по всем направлениям соответствует наилучшим доступным технологиям. По крайней мере, по двум производствам, которые эксперты смотрели. Для нас это положительный опыт подхода к оцениванию, мы сможем транслировать аналогичный подход на другие наши подразделения, — отметил заместитель главного инженера по охране окружающей среды ПАО «Нижнекамскнефтехим» Андрей Рубежов.

В январе эксперты представят отчет с рекомендациями, как улучшить и повысить экологическую и производственную эффективность на объектах НКНХ.