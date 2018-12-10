Фабрика предпринимательства: Минниханов обещал курсы по «Инстаграму» и грозил гвоздестоянием
13-летний сыровар получил 200 тысяч рублей, а мисс Татарстан сослали в «Салават купере»
Сегодня в Казани прошел выпускной «Фабрики предпринимательства» — это образовательный проект, который с 2014 года реализуется при поддержке Минэкономики Татарстана и КФУ. Участники под руководством опытных бизнесменов с доходом от 1 млн в месяц учатся зарабатывать деньги. Свои идеи выпускники представили членам жюри и некоторые прямо в зале нашли инвесторов. Рустам Минниханов пообещал 200 тысяч рублей мальчику-сыровару, отправил в «Салават купере» мисс Татарстан и пообещал чиновникам мастер-класс по ведению «Инстаграма».
Минниханов удивился женским штучкам…
Образовательному проекту «Фабрика предпринимательства» в этом году исполнилось 5 лет. За это время через него прошли более трех тысяч участников, которые запустили 800 бизнес-проектов. Говоря журналистам об итогах, министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев отметил, что четыре региона России подхватили эту идею. Среди этих четырех — Дагестан, то есть, вероятно, что это больше все-таки заслуга экс-министра экономики Артема Здунова.
В честь юбилея на так называемый «выпускной», когда участники, презентуют свои бизнес-идеи, пригласили Рустама Минниханова и министров. Визит высоких гостей можно было связать с красивой датой, но Минниханову, похоже, и самому было интересно. И даже когда служба протокола, чувствуя, что время поджимает, просила участников не привлекать внимание, чтобы президент как можно скорее осмотрел выставку и прошел в зал, Минниханов все равно останавливался возле каждого стола и расспрашивал. И многое было для него настоящим открытием.
— А это что такое? — спрашивал он, показывая на красивые баночки.
— Это воск для депиляции собственного производства, — рассказывала девушка.
— А что такое депиляция? — переспрашивал президент Татарстана, лицо его при этом выражало крайнюю степень заинтересованности.
— Это удаление волос, — смущалась девушка.
Минниханов от удивления вскинул брови, а глаза его полезли на лоб. «А что так можно было?», наверное, хотел спросить он, но только молчал и в изумлении кивал головой.
… и пригрозил чиновникам гвоздестоянием
Предпринимателей, выставивших свои изобретения, было более 70. И несмотря на предупреждение службы протокола, каждый хотел как можно более подробно рассказать о своем бизнесе, ведь такой шанс выпадает, может быть, раз в жизни. Двойной удачей было вручить Рустаму Минниханову свой товар. И когда он уже обзавелся подушкой, «сказками для взрослых», футболкой с принтом и чехлом для телефона с изображением «татар-малая», служба протокола стала грозно предупреждать: «Ничего не дарим! Только показываем и все!». Но это никого не останавливало, так у президента Татарстана появилась еще и доска для гвоздестояния.
— Я в кабинет поставлю, кто ко мне придет, будет или стоять или отжиматься на ней, — посмеялся он, но стоящим рядом членам правительства, судя по лицам, было не до смеха. И только министр культуры Ирада Аюпова шепнула журналисту «Реального времени», что это «хорошая вещь» и у нее тоже такая есть.
Кроме взрослых предпринимателей были дети. Они в основном презентовали поделки из шишек-желудей. «И кому это ты продаешь? Бабушке?», — скептически оценил бизнес-идею Минниханов, но из вежливости хлопал по плечу и хвалил. Но был интересный проект — кубик Рубика для слабовидящих, его придумали ученики IT-лицея КФУ. Они закупают обычные кубики Рубика и наносят на них с помощью 3D принтера пиктограммы. Смущает высокая стоимость — около 1 000 рублей. Поэтому пока продали только 75 штук и то — благотворительному фонду помощи слепым при мечети «Ярдем».
200 тысяч для юного сыровара и ссылка в «Салават купере» для мисс Татарстан
В зале в это время ждали участники «Фабрики предпринимательства», наставники и члены жюри — им предстояло оценить проекты финалистов. Для этого у них были кнопки для голосования. Зеленая означала готовность инвестировать в проект, а красная — неготовность. Первым на сцену вышел 13-летний сыровар Данияр Гумеров. Он рассказал, что вместе с мамой изготовил уже 22 килограмма сыра, заработав на этом 15 тысяч рублей чистыми. В заключении своего рассказа мальчик попросил 200 тысяч рублей на оборудование.
— А у папы денег нет инвестировать? — поинтересовался Минниханов.
— У меня нет папы, — робко ответил мальчуган, и это предопределило судьбу его проекта.
— Сколько денег надо? — растрогался Рустам Минниханов и пообещал помочь. После того, как такой солидный инвестор решил вложиться в проект, привлекательность бизнеса взлетела вверх и остальные члены жюри тоже нажали на зеленую кнопку.
Потом на сцену вышла, как теперь все узнали, не просто красавица, а еще и умница Диляра Ялалтынова, мисс Татарстан-2016, и попросила помещение для своей школы по художественной гимнастике.
— Посмотреть надо, министр спорта у нас здесь? — спросил Минниханов. — Надо встроенные помещения, чтобы было близко к местам проживания. В «Салават купере» помещения есть, сейчас протокольно Зарипову [Марату, главе Госжилфонда], дадим. Это коммерческий проект, но надо помочь доступной арендой, чтобы не очень накладно было, — поручил Минниханов.
— У нее очень доступно, 2 тысячи рублей в месяц, — начал лоббировать «мисску» Айдар Булатов, основатель «Фабрики предпринимательства», да так, что чувствовалась его личная заинтересованность. Только перспектива открыться в «Салават купере» их обоих не очень устраивала: «Надо, чтобы детей не возить, чтобы это близко было», — пытались они робко возразить в ответ.
Члены жюри без восторга отнеслись к проекту — только 25 процентов заявили, что готовы инвестировать.
«Предприниматель иногда теряет чувство [реальности] и на этом все кончается»
Основательница смм-агентства, 16-летняя Регина Сайфуллина вместо денег просила дать ей большой проект, и президент Татарстана обещал подсобить — пригласить провести мастер-класс по ведению «Инстаграма» для членов правительства.
— Я вам заказ делаю. Если бы вы рассказали о вашем опыте, как вообще «Инстаграм» формировать, потому что наши чиновники очень примитивно в нем представлены. Я тоже примитивно… — начал Минниханов.
— Вот в этом я с вами не соглашусь! — кокетливо перебила девушка и, наверное, она должна была так сказать, иначе бы не видать ей большого проекта.
—… это была бы хорошая реклама для вас, и мы бы получили пользу. Вы на всю республику расскажите, какая вы молодец и как нам быть похожими на вас, — подтрунивал Минниханов, но поручил «нашему министру экономики подготовиться». Министру сельского хозяйства и продовольствия Марату Ахметову президент поручил помочь Гульнаре Шамсиевой, которая занимается производством продуктов из конины.
Вообще, чем меньше просили начинающие предприниматели, тем больше у них было шансов прямо в зале выиграть этот блэкджэк. Главное, чтобы потом успех не вскружил им голову — об этом Рустам Минниханов тоже предупредил.
— Самое главное, мы должны не только рассказывать, но и сопровождать эти проекты, ведь предприниматель иногда теряет чувство [реальности], и на этом все кончается. Бизнес — это не казино, надо правильно все просчитывать и максимально сконцентрироваться на этом, — сказал Минниханов.
По его словам, государство должно оказывать поддержку социальному предпринимательству в части предоставления площадей, обеспечения сырьем, кормами. «Через время, они окрепнут, поймут как двигаться, но в самом начале надо сопровождать».
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