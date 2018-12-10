Фабрика предпринимательства: Минниханов обещал курсы по «Инстаграму» и грозил гвоздестоянием

13-летний сыровар получил 200 тысяч рублей, а мисс Татарстан сослали в «Салават купере»

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани прошел выпускной «Фабрики предпринимательства» — это образовательный проект, который с 2014 года реализуется при поддержке Минэкономики Татарстана и КФУ. Участники под руководством опытных бизнесменов с доходом от 1 млн в месяц учатся зарабатывать деньги. Свои идеи выпускники представили членам жюри и некоторые прямо в зале нашли инвесторов. Рустам Минниханов пообещал 200 тысяч рублей мальчику-сыровару, отправил в «Салават купере» мисс Татарстан и пообещал чиновникам мастер-класс по ведению «Инстаграма».

Минниханов удивился женским штучкам…

Образовательному проекту «Фабрика предпринимательства» в этом году исполнилось 5 лет. За это время через него прошли более трех тысяч участников, которые запустили 800 бизнес-проектов. Говоря журналистам об итогах, министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев отметил, что четыре региона России подхватили эту идею. Среди этих четырех — Дагестан, то есть, вероятно, что это больше все-таки заслуга экс-министра экономики Артема Здунова.

В честь юбилея на так называемый «выпускной», когда участники, презентуют свои бизнес-идеи, пригласили Рустама Минниханова и министров. Визит высоких гостей можно было связать с красивой датой, но Минниханову, похоже, и самому было интересно. И даже когда служба протокола, чувствуя, что время поджимает, просила участников не привлекать внимание, чтобы президент как можно скорее осмотрел выставку и прошел в зал, Минниханов все равно останавливался возле каждого стола и расспрашивал. И многое было для него настоящим открытием.

— А это что такое? — спрашивал он, показывая на красивые баночки.

— Это воск для депиляции собственного производства, — рассказывала девушка.

— А что такое депиляция? — переспрашивал президент Татарстана, лицо его при этом выражало крайнюю степень заинтересованности.

— Это удаление волос, — смущалась девушка.

Минниханов от удивления вскинул брови, а глаза его полезли на лоб. «А что так можно было?», наверное, хотел спросить он, но только молчал и в изумлении кивал головой.

Предпринимателей, выставивших свои изобретения, было более 70



… и пригрозил чиновникам гвоздестоянием

Предпринимателей, выставивших свои изобретения, было более 70. И несмотря на предупреждение службы протокола, каждый хотел как можно более подробно рассказать о своем бизнесе, ведь такой шанс выпадает, может быть, раз в жизни. Двойной удачей было вручить Рустаму Минниханову свой товар. И когда он уже обзавелся подушкой, «сказками для взрослых», футболкой с принтом и чехлом для телефона с изображением «татар-малая», служба протокола стала грозно предупреждать: «Ничего не дарим! Только показываем и все!». Но это никого не останавливало, так у президента Татарстана появилась еще и доска для гвоздестояния.

— Я в кабинет поставлю, кто ко мне придет, будет или стоять или отжиматься на ней, — посмеялся он, но стоящим рядом членам правительства, судя по лицам, было не до смеха. И только министр культуры Ирада Аюпова шепнула журналисту «Реального времени», что это «хорошая вещь» и у нее тоже такая есть.

Кроме взрослых предпринимателей были дети. Они в основном презентовали поделки из шишек-желудей. «И кому это ты продаешь? Бабушке?», — скептически оценил бизнес-идею Минниханов, но из вежливости хлопал по плечу и хвалил. Но был интересный проект — кубик Рубика для слабовидящих, его придумали ученики IT-лицея КФУ. Они закупают обычные кубики Рубика и наносят на них с помощью 3D принтера пиктограммы. Смущает высокая стоимость — около 1 000 рублей. Поэтому пока продали только 75 штук и то — благотворительному фонду помощи слепым при мечети «Ярдем».

Двойной удачей было вручить Рустаму Минниханову свой товар



200 тысяч для юного сыровара и ссылка в «Салават купере» для мисс Татарстан

В зале в это время ждали участники «Фабрики предпринимательства», наставники и члены жюри — им предстояло оценить проекты финалистов. Для этого у них были кнопки для голосования. Зеленая означала готовность инвестировать в проект, а красная — неготовность. Первым на сцену вышел 13-летний сыровар Данияр Гумеров. Он рассказал, что вместе с мамой изготовил уже 22 килограмма сыра, заработав на этом 15 тысяч рублей чистыми. В заключении своего рассказа мальчик попросил 200 тысяч рублей на оборудование.

— А у папы денег нет инвестировать? — поинтересовался Минниханов.

— У меня нет папы, — робко ответил мальчуган, и это предопределило судьбу его проекта.

— Сколько денег надо? — растрогался Рустам Минниханов и пообещал помочь. После того, как такой солидный инвестор решил вложиться в проект, привлекательность бизнеса взлетела вверх и остальные члены жюри тоже нажали на зеленую кнопку.

Потом на сцену вышла, как теперь все узнали, не просто красавица, а еще и умница Диляра Ялалтынова, мисс Татарстан-2016, и попросила помещение для своей школы по художественной гимнастике.

— Посмотреть надо, министр спорта у нас здесь? — спросил Минниханов. — Надо встроенные помещения, чтобы было близко к местам проживания. В «Салават купере» помещения есть, сейчас протокольно Зарипову [Марату, главе Госжилфонда], дадим. Это коммерческий проект, но надо помочь доступной арендой, чтобы не очень накладно было, — поручил Минниханов.

— У нее очень доступно, 2 тысячи рублей в месяц, — начал лоббировать «мисску» Айдар Булатов, основатель «Фабрики предпринимательства», да так, что чувствовалась его личная заинтересованность. Только перспектива открыться в «Салават купере» их обоих не очень устраивала: «Надо, чтобы детей не возить, чтобы это близко было», — пытались они робко возразить в ответ.

Члены жюри без восторга отнеслись к проекту — только 25 процентов заявили, что готовы инвестировать.





Дети в основном презентовали поделки из шишек-желудей



«Предприниматель иногда теряет чувство [реальности] и на этом все кончается»

Основательница смм-агентства, 16-летняя Регина Сайфуллина вместо денег просила дать ей большой проект, и президент Татарстана обещал подсобить — пригласить провести мастер-класс по ведению «Инстаграма» для членов правительства.

— Я вам заказ делаю. Если бы вы рассказали о вашем опыте, как вообще «Инстаграм» формировать, потому что наши чиновники очень примитивно в нем представлены. Я тоже примитивно… — начал Минниханов.

— Вот в этом я с вами не соглашусь! — кокетливо перебила девушка и, наверное, она должна была так сказать, иначе бы не видать ей большого проекта.

—… это была бы хорошая реклама для вас, и мы бы получили пользу. Вы на всю республику расскажите, какая вы молодец и как нам быть похожими на вас, — подтрунивал Минниханов, но поручил «нашему министру экономики подготовиться». Министру сельского хозяйства и продовольствия Марату Ахметову президент поручил помочь Гульнаре Шамсиевой, которая занимается производством продуктов из конины.

Вообще, чем меньше просили начинающие предприниматели, тем больше у них было шансов прямо в зале выиграть этот блэкджэк. Главное, чтобы потом успех не вскружил им голову — об этом Рустам Минниханов тоже предупредил.

— Самое главное, мы должны не только рассказывать, но и сопровождать эти проекты, ведь предприниматель иногда теряет чувство [реальности], и на этом все кончается. Бизнес — это не казино, надо правильно все просчитывать и максимально сконцентрироваться на этом, — сказал Минниханов.

По его словам, государство должно оказывать поддержку социальному предпринимательству в части предоставления площадей, обеспечения сырьем, кормами. «Через время, они окрепнут, поймут как двигаться, но в самом начале надо сопровождать».

1 / 28 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов