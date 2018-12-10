«Дорожная карта» по возвращению россиян из Китая будет готова ночью

В Москве завершилось совместное совещание Ростуризма, Росавиации и Минтранса по возвращению россиян из Китая. Напомним, из-за проблем у туроператора «Жемчужная река» на острове Хайнань застряли порядка 700 соотечественников, при этом 369 из них из Казани. Последним сообщили итоги встречи:

— Приходил атташе из консульства. Совещание в Ростуризме совместно с Минтрансом закончилось. Поздно ночью будет готова, как он сказал, «дорожная карта». Но завтра в 12.00 нас перевозят в другой отель. В этом забронированы места. За проживание отвечает «Жемчужная река», за перевозку ответственность несет «ИрАвиа», — рассказала «Реальному времени» туристка из Казани Асия Бикчентаева.

В данный момент Ростуризм и китайские власти разрабатывают дорожную карту по возвращению российских туристов с острова Хайнань. Подробнее о проблемах туроператора и застрявших на отдыхе казанцев читайте в материале «Реального времени».