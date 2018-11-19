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Ульяновская прокуратура потребовала запретить интернет-игру, где нужно организовать теракт в школе

14:25, 19.11.2018
Ульяновская прокуратура потребовала запретить интернет-игру, где нужно организовать теракт в школе
Фото: pixabay.com

Прокуратура Павловского района Ульяновской области обратилась в суд с требованием запретить интернет-игру, имитирующую теракт в школе.

В ходе проверки надзорного ведомства было выявлено, что игра была размещена в свободном доступе в интернете. По сюжету в ней необходимо совершить теракт в образовательном учреждении и убить максимальное количество учеников и педагогов.

Реализация указанных сведений не только противоречит целям и задачам действующего законодательства, предусматривающего защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, но и способствует реальной угрозе жизни и здоровью людей, отметили в прокуратуре.

После вступления решения суда в законную силу его копия будет направлена в Роскомнадзор для включения интернет-страницы с игрой в единый реестр доменных имен страниц, содержащих информацию, распространение которых на территории России запрещено.

Напомним, ранее эксперта «Вести FM» обвинили во лжи после заявлений, что стрелок из Керчи играл в «Доку 2».

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