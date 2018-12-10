Александр Кузмак: «При том, как развивается КХЛ, удивляюсь, что не только Марков, но ЦСКА не потеряла интерес»

В интервью «Реальному времени» комментатор Первого канала Александр Кузмак поделился мыслями об отсутствии конкуренции в Континентальной хоккейной лиги, а также об игре защитника «Ак Барса» Андрея Маркова в нынешнем сезоне.



— Как вам нынешний Андрей Марков? Есть ощущение, что он уже потерял интерес к играм в КХЛ и свой довольно внушительный контракт не отрабатывает.

— Что такое Андрей Марков для «Ак Барса»? Он, может, и не будет по ходу сезона отрабатывать свой огромный контракт, но когда придет время плей-офф, если он будет готов к плей-офф, то Марков, человек Билялетдинова со времен «Динамо», — это тот человек, который, безусловно, сыграет на том уровне, на котором он может играть в данный момент времени.

Вы сказали одну интересную вещь: потерял интерес к играм в КХЛ. Тут просто ввиду того, как развивается сейчас лига, а развивается она по-прежнему парадоксально, на мой взгляд, потерять интерес может не только Марков. Я удивляюсь, как интерес к происходящему не потеряли еще игроки ЦСКА. Потому что тот факт, что в КХЛ есть команда, которая имеет такое тотальное преимущество, говорит о том, что в лиге есть проблемы и они по-прежнему не решены. Поэтому здесь не про Маркова надо говорить, а про общую тенденцию, — прокомментировал ситуацию комментатор.

