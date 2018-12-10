Кузмак: «То, что «Ак Барс» проигрывает лидерам, являясь действующим чемпионом, не делает его хуже или лучше»

Известный спортивный комментатор Первого канала и Eurosport в интервью «Реальному времени» высказался по поводу череды крупных поражений «Ак Барса» от «армейских» команд.

— В нынешнем сезоне «Ак Барс» вчистую уступает во всех ключевых матчах с лидерами — СКА и ЦСКА. Почему?

— В данном случае возникает один вопрос: зачем сейчас в данный конкретный период времени обыгрывать СКА или даже «Автомобилист», у которого «Ак Барс» выиграл? Мы же прекрасно знаем, кто такой Зинэтула Билялетдинов. Прекрасно знаем, что этот человек работает на конечный результат, а не на промежуточный.

Да, в данном конкретном матче СКА оказался эффективнее. Но весь тренерский путь Билялетдинова — это путь человека, который очень хорошо умеет анализировать собственные неудачи, при этом оставаясь четким апологетом того стиля игры, который он для себя избрал и в который «Ак Барс» играет на протяжении уже многих лет.

У нас огромный чемпионат, разбавленный Евротурами, травмами, будет и «Матч звезд» в Казани, о котором разговор особый, — еще очень много всего, через что команде предстоит пройти. И крайне важно понимать, что Билялетдинов никогда в этой ситуации не ставит задачу выиграть одну конкретную отдельно взятую игру, если у него есть конечный результат.

— Но ведь у «Ак Барса» уже три разгрома от топ-команд.

— Вот что эта победа, ровно как и любая другая, дает армейцам на данном этапе? Да ничего. Это не хорошо и не плохо. Мы прекрасно знаем, что такое отсутствие конкуренции. То, что «Ак Барс» проигрывает лидерам, являясь при этом, напомню, действующим обладателем Кубка Гагарина, не делает его хуже или лучше.

В этой ситуации надо просто встать, отряхнуться и идти дальше. Если мы посмотрим, например, на НХЛ, где 82 игры за сезон, то там и лидеры могут себе позволить отдохнуть. Команда может попасть в «сламп», проиграть несколько матчей кряду — всякое может происходить. Но это никоим образом не влияет на ее конечные результаты, и пример «Вегаса» это наглядно показывает. Нет никаких причин для беспокойства, — сказал Кузмак.