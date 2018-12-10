Правительство РФ выделило Татарстану премию в 690 млн рублей за высокие темпы роста экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении 40 субъектов России на общую сумму 19,96 млрд руб. Из них Татарстану досталось 690 млн рублей.

В пояснительной записке сказано, что поощрение получат те субъекты, где показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам 2017 года.

Среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) премии получили Нижегородская область — 152,5 млн рублей, Пензенская область — 235,7 млн рублей, Самарская область — 217 млн рублей, Саратовская область — 282, 1 млн рублей, Ульяновская область — 431,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Татарстан в 2019 году получит 2,6 млрд рублей на нацпроект «Безопасные и качественные дороги».