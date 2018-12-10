Россия в 2017 году вышла на второе место в мире по производству оружия

Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по производству оружия. Об этом говорится в докладе, который опубликовал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Объем экспорта вооружений российских компаний составил 9,5% от мирового рынка. Отмечается, что на рост продаж на 8,5% в 2017 году повлияла реализация программы модернизации вооружения в России.



В 2017 году впервые компания «Алмаз-Антей» вошла в десятку крупнейших производителей оружия в мире. Рост в более 15% показали Объединенная двигателестроительная корпорация (25%), НПО «Высокоточные комплексы» (22%) и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (19%).



США продолжают лидировать, занимая 57% объема на мировом рынке оружия. Крупнейшей компанией на рынке стокгольмский институт назвал Lockhead Martin Corp.



Общий объем продаж топ-100 мировых производителей оружия равен $398,2 млрд. Китайские компании в него не входят, так как данные о них отсутствуют.

Ранее SIPRI отмечал, что военные расходы России снизились в 2017 году впервые с 1998 года. Они сократились на 20% и составили $66,3 млрд.