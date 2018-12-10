ПФР назвал регионы с самыми большими и маленькими пенсиями

Самую высокую пенсию в России выплачивают на Чукотке, а самую низкую получают пенсионеры в Кабардино-Балкарии, рассказали в Пенсионном фонде России.



Средний размер пенсии на 1 июля текущего года на Чукотке составлял 25 173 рубля, а в Кабардино-Балкарии — 11 413 рублей.



Кроме того, в пятерку регионов с самыми большими пенсиями вошли Ненецкий автономный округ (22 050 рублей), Магаданская область (21 508 рублей), Камчатский край (21 342 рубля) и Ямало-Ненецкий автономный округ (21 008 рублей).

Средняя пенсия по России на 1 июля 2018 года составляла 14 тыс. 144 рублей При этом в 46 регионах она оказалась ниже этой цифры, сообщает «Российская газета».



В топ-3 регионов с самыми низкими пенсиями, помимо Кабардино-Балкарии, попали Дагестан (11 653 рубля) и Калмыкия (12 137 рублей).



В ПФР отметили, что на размер пенсии влияют продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные на Севере, а также коэффициенты в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года прибавка к пенсии пенсионерам, живущим в селах со стажем не менее 30 лет, составит около 2,4 тыс. рублей.