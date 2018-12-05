Сельские пенсионеры получат с 2019 года прибавку к пенсиям

С 1 января 2019 года прибавка к пенсии пенсионерам, живущим в селах со стажем не менее 30 лет, составит порядка 2,4 тыс. рублей.



«Мы с Пенсионным фондом на протяжении полутора лет смотрели всю историю этого вопроса, порядка 945—950 тысяч человек, которые проживают в сельской местности с большим стажем, начнут получать эту выплату», — цитирует «Интерфакс» главу Минтруда Максима Топилина.

Отмечается, что к 1 тыс. рублей, которая будет получена в среднем всеми пенсионерами в связи с повышением уровня пенсий на 7% с 1 января, эти граждане получат еще дополнительно в среднем 1,3—1,4 тыс. рублей.

Ранее депутаты Госдумы, за исключением представителей фракции «Единая Россия», подписали обращение в Конституционный суд. Чиновники планируют обжаловать основные положения закона о повышении пенсионного возраста.

Напомним, соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 3 октября. Он предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 1 января 2019 года на 5 лет — до 65 мужчинам и 60 лет женщинам.