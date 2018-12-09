Курбан Бердыев: «Я благодарен Всевышнему, что наши молодые воспитанники одержали победу над лидером»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги выездного матча с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).

— Очень важные три очка, хотя достались они нам тяжело, но есть удовлетворение от результата.

— Сегодня в составе было много молодых игроков. Как это повлияло на игру и как оцените их выступление?

— Я благодарен Всевышнему за то, что молодые ребята, наши воспитанники, первый раз вышли и одержали победу над лидером нашего чемпионата, заслуженным лидером. В целом, удовлетворение есть. Абдуллин попросил замену, может быть, я бы его так и не менял. Вышел Степанов, волнуясь, но вышел неплохо. Доволен Сагитовым.

— По Бабурину было неожиданное решение…

— Почему оно неожиданное? У нас кто сильнее, тот и играет. Бухаров болел долгое время, мы доверили Сагитову и он сыграл хорошо.

— Сыграло какую-то роль то, что Бабурин хорошо знает игроков «Зенита»?

— Нет. Я же повторяю, он очень хорошо выглядит на тренировках. Очень хорошо. Он действительно лучше.

— Можно ли сказать, что вы как тренер переиграли своего ученика – Сергея Семака? Или все решили ошибки игроков «Зенита»?

— Нет. Бывает стечение обстоятельств. Сергей – достаточно сильный тренер. Я уже говорил, что он лучший тренер из молодых, которые есть в России. Нужно время и терпение. То, что «Зенит» идет на первом месте – это его заслуга. Я уже в начале чемпионата говорил, что «Зенит» будет чемпионом с большим отрывом.

— Сорокин сегодня сделал дубль. За счет чего у него такой прогресс?

— Во-первых, волнообразно идет у него подготовка: там, где он выглядит очень хорошо – мы ему доверяем, там, где не очень хорошо – не доверяем. На данном этапе он достаточно в хорошей форме. Мы рады тому, что он прогрессирует, стал много думать, правильно перестраиваться. А то, что он при стандартах опасен, было ясно, когда он только к нам пришел. У него навыки нападающего при стандартных положениях очень сильно развиты, очень хорошо развито чутье, куда отскочит мяч, куда бежать при добивании, — приводит слова Бердыева официальный сайт казанского клуба.

В составе «Рубина» дважды отличился Егор Сорокин (8-я и 50-я минуты). За «Зенит» гол с пенальти забил Леандро Паредес (59-я).

После 17 игр «Рубин» занимает в турнирной таблице чемпионата России шестую строчку с 25 очками. «Зенит» с 34 очками идет на первом месте.

В следующем матче «Рубин» сыграет против московского «Локомотива» в Кубке России в феврале будущего года.

