Николай Цулыгин — о вратарях «СЮ»: «Метсола подустал, поэтому играет Кареев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (0:3).

«Что сказать по нашей игре – мы два периода упирались. Что-то получалось, что-то нет. Не могли ничего создать в большинстве – не хватило свежести. После отмененного гола ребята были опустошены и пропустили еще.

Я не думаю, что у нас комплекс против топ-клубов, из-за чего мы проигрываем всухую. Просто когда с такими командами играешь, нужны трудовые голы. К сожалению, у нас такие против сильных команд пока не получается забивать.

Панин и Бурдасов – два неформальных лидера наших. Периодически команду выводит в качестве капитана Панин, периодически – Бурдасов. Пока информация такая, что наши сборники не едут в Хельсинки. По крайней мере – Кадейкин остается. Пока такая.

6 игр – 0 очков. Конечно, мы ожидаем от Филатова большего. Кареева выбрали, потому что Метсола подустал. И последний матч с мы выиграли с Кареевым в воротах, поэтому выбрали его», – приводит слова Цулыгина «Спорт-Экспресс».

В следующем матче уфимцы 11 декабря сыграют на выезде с «Йокеритом».

