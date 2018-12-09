Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал ситуацию с Исаковым и черлидершей

Российская федерация баскетбола (РФБ) проведет детальный разбор инцидента, произошедшего во время матча Суперлиги-2 между барнаульским «АлтайБаскетом» и «Уфимцем». Об этом сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.

«РФБ твердо придерживается позиции нулевой терпимости к проявлениям на площадке дискриминации любого вида. Баскетбольный паркет — место для выяснения отношений только между двумя баскетбольными командами и только в честной спортивной борьбе.

Любые факты некорректного поведения на площадке и за ее пределами, установленные в результате расследования, будут наказываться в соответствии с регламентирующими документами РФБ и Суперлиги», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Также президент РФБ сообщил, что департамент профессионального баскетбола федерации приступил к изучению обстоятельств произошедшего и ожидает оценку случившегося эпизода всех вовлеченных сторон.

Напомним, что 4 декабря «Уфимец» в гостях обыграл «АлтайБаскет» со счетом 76:69. После игры капитан уфимского клуба Артем Исаков, проходя мимо одной из черлидерш, прикоснулся к ее ягодице. Девушка после этого пожаловалась своему хореографу, а он сообщил об инциденте руководству барнаульского клуба.

