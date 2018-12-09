Новичок УНИКСа Джеки Кармайкл: «После Бейрута в Казани очень холодно»
Новичок казанского УНИКСа, форвард Джеки Кармайкл, рассказал о первых днях в столице Татарстана.
— Очень рад вернуться в Единую лигу ВТБ, это отличная возможность начать всё сначала с прекрасной командой, с великолепной организацией. Я рад сыграть против действительно классных команд.
— В Единой лиге ВТБ ты сыграл только в одном матче. И это был УНИКС. Что тебе ребята сказали в раздевалке, когда ты пришел к нам?
— Да, уж не очень хорошая игра была для «Автодора». А ребята сказали, чтобы я был готов, знал свое дело и получал удовольствие. УНИКС — очень хорошая команда, от которой все ждут побед, что мы будем конкурентоспособными в Единой лиге ВТБ. И я взбудоражен предстоящим испытанием.
— И последнее. Холодно тебе после Ливана?
— После Бейрута, конечно, очень холодно. Я уехал из России, когда только начало холодать. Но я родом из среднего запада, жил в Чикаго, это обычная погода для этих мест в США, так что не все так ужасно, — приводит слова Кармайкла официальный сайт казанского клуба.
Напомним, что в субботу УНИКС обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге со счетом 77:74.СпортБаскетбол Татарстан
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