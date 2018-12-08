Казанский УНИКС обыграл «Зенит» со счетом 77:74

Казанский УНИКС обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась поражением хозяев со счетом 74:77 (9:16; 18:19; 21:23; 26:19).

Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 18 очков. У «Зенита» дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов оформил Джален Рейнольдс.



В следующем матче УНИКС в Казани 12 декабря сыграет в Еврокубке против «Уникахи».

В прошлом матче УНИКС обыграл на выезде итальянский «Торино». Матч прошел в Турине и завершился со счетом 72:82 в пользу гостей.