Казанский «Рубин» на выезде обыграл «Зенит»

Казанский «Рубин» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2. В составе «Рубина» дважды отличился Егор Сорокин (8-я и 50-я минуты). За «Зенит» гол с пенальти забил Леандро Паредес (59-я).

После 17 игр «Рубин» занимает в турнирной таблице чемпионата России шестую строчку с 25 очками. «Зенит» с 34 идет на 1-м месте.

В следующем матче «Рубин» сыграет против московского «Локомотива» в Кубке России.

Напомним, что 5 декабря «Рубин» проиграл московскому «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала Кубка России со счетом 0:1.