Дисциплинарная комиссия Тверской епархии займется священником с вещами от Gucci

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Дисциплинарная комиссия Тверской епархии рассмотрит поведение протоиерея Вячеслава Баскакова, который публиковал в Instagram фотографии вещей люксовых брендов Gucci и Louis Vuitton. Об этом рассказал глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

Он выразил надежду, что члены комиссии призовут священника к ответственности и «вразумят», «чтобы подобного рода вещи не повторялись», сообщает радиостанция «Говорит Москва».



По словам Волкова, Баскаков должен отправить объяснительное письмо правящему архиерею Тверской епархии. Фотографии из Instagram Баскакова он назвал «дурновкусием».

Глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси также отметил, что РПЦ призывает священнослужителей к сдержанности — их жизнь «не может разделяться на личную и общественную».

На днях пользователи соцсетей обратили внимание на Instagram Баскакова, в котором он в течение года выкладывал фотографии дорогой одежды и обуви. Позже аккаунт был удален.

