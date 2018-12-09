Топ-менеджмент аэропорта «Жуковский» создаст новую авиакомпанию

Топ-менеджмент АО «Рампорт Аэро» (оператор подмосковного аэропорта «Жуковский») создаст новую авиакомпанию.

Отмечается, что перевозчик под брендом WeGo Air будет специализироваться на международных чартерных рейсах. Первый рейс авиакомпания может совершить весной 2019 года. Первоначально ее парк будет состоять из четырех среднемагистральных самолетов Airbus A321.

В пресс-службе «Рампорт Аэро» "Интерфаксу" подтвердили, что топ-менеджмент компании принимал участие в работе по созданию авиакомпании. Кто именно из руководителей «Жуковского» участвует в проекте не уточняется.

«Рампорт Аэро» возглавляет Томас Вайшвила. Его первым заместителем является Евгений Солодилин. Должность председателя совета директоров занимает советник президента ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин, получивший недавно в прямое владение 22,5% компании-оператора.



Напомним, что в июле Росавиация выдала сертификат эксплуатанта новой грузовой авиакомпании ООО «Ерофей», которая зарегистрирована в Хабаровске.