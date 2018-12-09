Украина обвинила Россию в организации протестов во Франции

Службы безопасности Украины заявила, что российские спецслужбы могут быть причастны к организации протестов «желтых жилетов» во Франции.

В качестве доказательства украинская спецслужба приводит фотографию из Парижа, на которой два человека в желтых жилетах держат в руках флаг самопровозглашенной ДНР.



По данным СБУ, на фотографии запечатлены Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон» (председатель — российский политик Константин Малофеев) и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».



СБУ полагает, что во Франции «правые радикалы» действуют под кураторством ФСБ и ГРУ.



«За спиной мирных митингующим они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Российские спецслужбы могут организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах» — говорится в заявлении СБУ.



Напомним, что с середины ноября во Франции проходят акции протеста против повышения цен на топливо. Вчера, по данным местных СМИ, полиция задержала почти 600 человек, из них около 500 помещены под стражу.

