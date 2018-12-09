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Лев Лещенко о своей госпитализации: «Все нормально. Ничего серьезного нет»

12:26, 09.12.2018
Лев Лещенко о своей госпитализации: «Все нормально. Ничего серьезного нет»
Фото: mil.ru

Российский певец Лев Лещенко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о его госпитализации.

«Профилактику делают. Все нормально. Ничего серьезного нет. Профилактические работы. Выступление мое не было сорвано. Ничего, все нормально», — цитирует артиста «URA.RU».

Концертный директор артиста Олег Дмитриев рассказал РБК, что Лещенко сам доехал на своем авто до больницы, где ему поставили укол и рекомендовали до утра остаться в больнице. По словам Дмитриева, Лещенко «жутко переутомился» из-за напряженного графика выступлений.

Ранее СМИ сообщили, что Льва Лещенко увезли в больницу якобы прямо из московского концертного зала «Мир» перед финалом конкурса «На благо мира».

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