«Оренбург» на выезде уступил московскому «Локомотиву»

Футбольный клуб «Оренбург» проиграл московскому «Локомотиву» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. За «Оренбург» отличился Джордже Деспотович (8-я минута). В составе «Локомотива» дубль оформил Джефферсон Фарфан (76-я и 81-я минута).



После 17 туров «Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 22 очка. «Локомотив» идет на четвертом месте с 28 очками.

В следующем матче «Оренбург» сыграет в Кубке России против тульского «Арсенала».

Ранее «Оренбург» проиграл тульскому «Арсеналу» в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча прошла в Оренбурге и завершилась победой гостей со счетом 4:2.