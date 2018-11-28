«Оренбург» проиграл тульскому «Арсеналу» в первом матче 1/4 финала Кубка России

Футбольный клуб «Оренбург» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 1/4 финала Кубка России.

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой гостей со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил замбийский нападающий Эванс Кангва (7-я и 21-я минуты), еще по голу на свой счет записали Кирилл Комбаров (62-я) и Лука Джорджевич (90+5). За хозяев отличились Силвие Бегич (41-я) и Джордже Деспотович (79-я).

Стоит отметить, что эта победа стала для «Арсенала» первой под руководством нового главного тренера Игоря Черевченко, который сменил на посту наставника команды Олега Кононова, возглавившего московский «Спартак».

Ответный матч «Арсенал» и «Оренбург» проведут в Туле 24 февраля.

Ранее «Оренбург» со счетом 1:0 обыграл «Уфу»в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.