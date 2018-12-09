Ильнур Рафиков в третий раз получил премию ФСБ за цикл документальных фильмов

Генеральный продюсер кинокомпании «Вианж Продакшн» Ильнур Рафиков получил третью премию ФСБ России за цикл документальных фильмов «Легенды Госбезопасности».

Премия присуждена Рафикову в номинации «Телевизионные и радиопрограммы» за два документальных цикла — «Граница. Особые условия службы» и «Центр специального назначения».

Каждый цикл состоит из четырех серий. Фильмы приурочены к юбилейным датам пограничной службы и ЦСН ФСБ России, передает пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации.

Напомним, что в 2016 году Рафикову присудили первую премию ФСБ за серию документальных фильмов «Без срока давности». Всего в цикл вошли восемь фильмов, каждый из которых рассказывает о жестоких соучастниках фашистов в годы Великой Отечественной войны.