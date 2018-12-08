Кадыров пригласил российских рэперов провести концерты в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил российских рэперов выступить с концертами в республике.

«Если у них есть желание, пусть приезжают. У нас хорошие площадки», — цитирует Кадырова «РИА Новости».



Напомним, что в последнее время в российских регионах был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк) и группы IC3PEAK.



По информации СМИ, в администрации президента недовольны отменами рэп-концертов и гонениями на исполнителей. Близкие к Кремлю чиновники отмечают, что это «перегибы на местах», которые допускают региональные силовые ведомства.