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Кадыров пригласил российских рэперов провести концерты в Чечне

17:57, 08.12.2018
Кадыров пригласил российских рэперов провести концерты в Чечне
Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил российских рэперов выступить с концертами в республике.

«Если у них есть желание, пусть приезжают. У нас хорошие площадки», — цитирует Кадырова «РИА Новости».

Напомним, что в последнее время в российских регионах был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк) и группы IC3PEAK.

По информации СМИ, в администрации президента недовольны отменами рэп-концертов и гонениями на исполнителей. Близкие к Кремлю чиновники отмечают, что это «перегибы на местах», которые допускают региональные силовые ведомства.

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