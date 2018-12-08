В Перми загорелся пассажирский автобус

В Перми на улице Одоевского в субботу днем, 8 декабря, загорелся рейсовый автобус №40.

По предварительной версии, возгорание случилось в моторном отсеке. В момент инцидента водитель автобуса ехал на обед во время смены. В салоне пассажиры отсутствовали.

Снимок с горящим автобусом опубликовали очевидцы в соцсетях. Пользователи пишут, что в результате пожара на дороге образовались пробки.

В результате возгорания никто не пострадал, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.



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