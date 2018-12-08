В Перми загорелся пассажирский автобус
В Перми на улице Одоевского в субботу днем, 8 декабря, загорелся рейсовый автобус №40.
По предварительной версии, возгорание случилось в моторном отсеке. В момент инцидента водитель автобуса ехал на обед во время смены. В салоне пассажиры отсутствовали.
Снимок с горящим автобусом опубликовали очевидцы в соцсетях. Пользователи пишут, что в результате пожара на дороге образовались пробки.
В результате возгорания никто не пострадал, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Напомним, сегодня под Уфой маршрутка насмерть сбила 25-летнего мужчину.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым