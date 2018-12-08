Под Уфой маршрутка насмерть сбила 25-летнего мужчину

В Уфимском районе произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

Инцидент случился поздно вечером в пятницу, 8 ноября, на 2 км автодороги Затон — Дмитриевка. По информации ГИБДД по Башкирии, водитель автобуса Ford совершил наезд на 25-летнего местного жителя. Молодой человек скончался на месте.

Автобус следовал по маршруту №391 «Центральный рынок — пос. Октябрьский». В момент ДТП в салоне находилось 17 человек.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, ранее школьный автобус попал в аварию в Уфе.