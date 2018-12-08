Число иностранных рабочих в России в 2019 году снизится почти на 20%

В 2019 году число иностранцев, которых можно будет принять на работу в России, снизится почти на 20% по сравнению с 2017 годом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Согласно документу, в России в следующем году на работу можно будет принять 144,58 тыс. иностранцев. Наиболее приоритетными сферами являются горно-капитальные, строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы. К ним может быть привлечено более 52 тыс. иностранцев.

Свыше 20 тыс. человек разрешено работать на крупных и мелких промышленных предприятиях, еще более 16 тыс. человек смогут быть задействованы в металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности.

Ранее сообщалось, что в России число выданных иностранцам разрешений на работу за последние 5 лет сократилось почти в два раза.

