В Казани произошел пожар в гаражном боксе для ремонта автобусов

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Казани сегодня произошел пожар в гаражном боксе частного предпринимателя, занимающегося ремонтом автобусов.

Сообщение о возгорании по улице Седова, 2 поступило в 12.09. На место инцидента были направлены силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона.

По данным ГУ МЧС России по РТ, пожар произошел в здании 40х17 метров, которое состоит из 4 автомобильных боксов. Горит имущество внутри помещения и предварительно автобус в боксе.

Для ликвидации пожара привлечены 56 человек и 19 единиц техники. Пострадавших нет. Площадь пожара уточняется.

Накануне в Казани произошел пожар на крыше строящегося ЖК «Манхэттен». В результате происшествия никто не пострадал.