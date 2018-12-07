«Волго-Вятскуправтодор» предупредил водителей об ухудшении погодных условий в четырех регионах ПФО

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» предупредил водителей об ухудшении погодных условий в четырех регионах Приволжского Федерального округа в ночь с 7 на 8 декабря.

Уточняется, что в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области ожидается снегопад, усиление ветра. На дорогах возможно образование гололедицы.



В связи с этим «Волго-Вятскуправтодор» просит водителей быть внимательными на дорогах.

Согласно прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, в республике ночью и утром 8 декабря ожидается снег, местами сильный. Днем местами небольшой снег и туман. На дорогах гололедица и снежные заносы.