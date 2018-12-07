В Казани на улице Аделя Кутуя провалился асфальт

Сегодня в Казани на улице Аделя Кутуя провалился асфальт.

Снимок ЧП был опубликован в соцсети «ВКонтакте». Судя по фотографии, на аварийном участке уже работают аварийные службы.

Напомним, что в сентябре большой провал образовался на улице Ершова.

Ранее экс-начальник отдела инноваций татарстанского Минтранса РТ Ринат Губаев рассказал в колонке для «Реального времени» о проблемах провалов на дорогах в Казани. По его мнению, для исключения таких случаев нужно пересмотреть технологию заключительных работ при прокладке коммунальных сетей и заложить в нее использование современных материалов.