Наставник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев получил два приза на вечере юмора

В одном из нижегородских концертных залов прошло комедийное шоу, организованное ведущими шоуменами города. Мероприятие было посвящено ярким событиям и известным людям Нижнего Новгорода.

Гостем вечера стал главный тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев, сообщает пресс-служба клуба. Гвоздем программы стало вручение премии «Золотой LOL-2018», кому-то за самые смешные, а кому-то за самые яркие и запоминающиеся достижения года.

Дмитрий Черышев получил сразу две заветные статуэтки. Первую награду Дмитрий Николаевич выиграл в номинации «Отец года» за успешное выступление сына на чемпионате мира-2018.

Вторую награду тренер получил по итогам голосования зрителей в зале. Гостям вечера нужно было выбрать лучшего среди всех обладателей наград. И нижегородцы проголосовали за Дмитрия Николаевича.

— Не ожидал, конечно, что получу на этом вечере сразу две награды, – поделился впечатлениями Дмитрий Николаевич. – Одну статуэтку обязательно передам Денису. Спасибо за приглашение, за внимание и спасибо зрителям в зале за их голоса. Получил удовольствие от проведенного вечера. Хорошие шутки, интересный короткометражный фильм показали, посмеялся от души.