Суд продлил домашний арест экс-руководителю Общественной палаты Ижевска

В Ижевске суд продлил срок домашнего ареста экс-руководителю Общественной палаты города Людмиле Гуляшиновой.

В рамках заседания было удовлетворено ходатайство следователя о продлении Гуляшиновой срока домашнего ареста еще на два месяца. Таким образом, подсудимая останется под арестом до 7 февраля 2019 года, рассказали в пресс-службе судейского сообщества УР.

Напомним, Людмила Гуляшинова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Находясь на должности директора ООО «Финансовая компания «Гид», она, по версии следствия, похитила деньги вкладчиков в размере 115 млн рублей. Всего в полицию поступило 96 заявлений от пострадавших.

Ранее суд отправил ее под домашний арест.