Мухаметшин посоветовал единороссам поучиться у КПСС подготовке партийных работников

Председатель Госсовета РТ и секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин рекомендовал единороссам использовать опыт КПСС в подготовке партийных работников.



«КПСС была ценна своими методами работы с первичными отделениями, кадровой подготовкой специалистов в области партийной работы. Мы используем этот опыт в Татарстане, и это сегодня вызвало большой интерес у Сергея Кириенко (руководитель администрации президента РФ, — прим. ред.). Он поддержал нас», — цитирует «Татар-информ» Мухаметшина.

По его словам, в Минюсте РФ зарегистрировано более 60 партий и все они — политические оппоненты «Единой России».

Напомним, в Москве началась работа XVIII съезда «Единой России», в котором принимают участие около 3,5 тыс. делегатов и гостей. Ранее сообщалось, что члены «Единой России» могут принять на съезде свод этических норм под рабочим названием «Заповеди».