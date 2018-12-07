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Мухаметшин посоветовал единороссам поучиться у КПСС подготовке партийных работников

13:59, 07.12.2018
Мухаметшин посоветовал единороссам поучиться у КПСС подготовке партийных работников
Фото: ysia.ru

Председатель Госсовета РТ и секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин рекомендовал единороссам использовать опыт КПСС в подготовке партийных работников.

«КПСС была ценна своими методами работы с первичными отделениями, кадровой подготовкой специалистов в области партийной работы. Мы используем этот опыт в Татарстане, и это сегодня вызвало большой интерес у Сергея Кириенко (руководитель администрации президента РФ, — прим. ред.). Он поддержал нас», — цитирует «Татар-информ» Мухаметшина.

По его словам, в Минюсте РФ зарегистрировано более 60 партий и все они — политические оппоненты «Единой России».

Напомним, в Москве началась работа XVIII съезда «Единой России», в котором принимают участие около 3,5 тыс. делегатов и гостей. Ранее сообщалось, что члены «Единой России» могут принять на съезде свод этических норм под рабочим названием «Заповеди».

ОбществоВласть Татарстан
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