Администрация Перми купила манеж «Спартак» за 160 млн рублей

Власти Перми выкупили на торгах легкоатлетический манеж «Спартак».

Объект принадлежал обанкротившейся компании «Магнит-Инвест». Заявка от городского департамента имущественных отношении была единственной. Стоимость манежа составила 160 млн рублей, сообщает «Новый компаньон».

В планах у чиновников продолжить использовать комплекс как спортивный объект. Предполагается, что в манеже пройдет реконструкция. Приблизительное время открытия обновленного комплекса — конец 2019 года.

Напомним, в конце сентября этого года судебные приставы опечатали пермский манеж «Спартак».