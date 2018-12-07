Экс-помощник Рогозина возглавил «дочку» «Роскосмоса»

Экс-помощник главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Дмитрий Лоскутов назначен гендиректором АО «Главкосмос» (дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос»).



До этого Лоскутов работал в Минюсте и МИДе России, в постпредстве России при НАТО. С 2012 по 2018 год он был помощником бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Лоскутов сменил на этом посту Дениса Лысакова, который возглавлял компанию с 2016 года. Лысаков подал в отставку по собственному желанию 14 ноября после проверки в «Главкосмосе», инициированной по указанию Рогозина.

Ранее Счетная палата назвала «Роскосмос» рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. Напомним, в 2017 году в госкорпорации выявили нарушения на 760 млрд рублей. После обнародования этих данных «Роскосмос» попросил Счетную палату о новой проверке.