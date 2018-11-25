«Роскосмос» назвали рекордсменом по масштабам финансовых нарушений

Госкорпорация «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.

«Большие проблемы у нас с «Роскосмосом». Там есть просто нерациональные траты, нарушения дисциплины всевозможные. Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано — и сейчас идут расследования», — заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия-1», его слова приводит ТАСС.

Напомним, что Счетная палата в 2017 году выявила в «Роскосмосе» нарушения на 760 млрд рублей. После обнародования этих данных «Роскосмос» попросил Счетную палату о новой проверке.