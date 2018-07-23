«Роскосмос» попросил Счетную палату о новой проверке

Счетная палата вскоре может вновь проверить деятельность госкорпорации «Роскосмос». Проверку инициировала сама компания.



«Мы планируем работать совместно. Проверка возможна в ближайшее время. Нам важен профессиональный опыт и рекомендации Счетной палаты», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Напомним, в госкорпорации выявили нарушения на 760 млрд рублей. Ранее также в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) прошли обыски по делу о госизмене.

Позже директор аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон подал в отставку. Суд санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш — головного научного института госкорпорации «Роскосмос» — Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене.