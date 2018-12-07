Екатерина Скулкина возглавила рейтинг ведущих новогодних корпоративов в Татарстане с гонораром в 1 млн рублей

Аналитическая служба «Реального времени» составила рейтинг ведущих новогодних корпоративов. Ценник лидера рейтинга Екатерины Скулкиной вырос с 864 тысяч до 1 млн рублей.

При этом стоимость услуг Скулкиной поднялась только в рублях, в долларовом эквиваленте она и в 2017 и в 2018 году составляет $15 тысяч.

Вторым по дороговизне также остался Данир Сабиров, который просит за ведение корпоратива 125 тысяч рублей. Тройку самых дорогих ведущих Татарстана замыкает Руслан Сабиров. Актер сериала «Улица» установил цены от 75 до 95 тысяч рублей.

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