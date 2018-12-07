«Эксперт РА» повысило рейтинг Чувашии

Российское агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Чувашии до уровня ruA (умеренно высокий уровень кредитоспособности) и установило по нему «стабильный» прогноз. Это связано с ростом сбалансированности бюджета и улучшением показателей долговой нагрузки. В то же время давление на рейтинг продолжает оказывать относительно невысокий уровень развития экономики региона, отмечает агентство.

По итогам 9 месяцев этого года доходы бюджета Чувашии увеличились на 8,9%, рост налоговых и неналоговых доходов составил 11,7%. По оценкам «Эксперт РА», в 2018 году бюджет республики будет исполнен с профицитом на уровне 1,5—3% от налоговых и неналоговых доходов.

Общий объем госдолга Чувашии на 1 октября составлял 7,7 млрд рублей, или 26,8% от налоговых и неналоговых доходов за предшествующие 12 месяцев. Прямой долг полностью состоит из бюджетных кредитов.

Как отмечает агентство, республика проводит достаточно эффективную политику управления долгом: в январе 2018 года она полностью погасила банковские кредиты, а в течение I полугодия — обязательства по облигациям.