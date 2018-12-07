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Минниханов встретился с послом ОАЭ в России

11:46, 07.12.2018
Минниханов встретился с послом ОАЭ в России
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в России Маададом Хареба Джабера Аль-Хейили.

Стороны обсудили вопросы развития и укрепления сотрудничества Татарстана с ОАЭ в рамках российско-эмиратских отношений, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Напомним, что посол прибыл в Татарстан с рабочим визитом и уже посетил торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Российского исламского института (РИИ). Также диппредставитель провел встречу с муфтием РТ Камилем хазратом Самигуллиным.

Посол также посетит архитектурные и исторические достопримечательности региона, связанные с историей ислама. В частности, запланировано посещение древнего города Болгар и Болгарской исламской академии.

Накануне Минниханов в Казани провел встречу с хокимом Ташкентской области (Республика Узбекистан) Гуломжоном Ибрагимовым. Между сторонами уже существует ряд договоренностей о совместной деятельности в области нефтедобывающей промышленности. Ранее Татарстан выразил намерение открыть в Узбекистане филиал одного из проектных институтов.

ОбществоВласть Татарстан
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