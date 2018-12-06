Минниханов в Казани встретился с хокимом Ташкентской области

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Казани провел встречу с хокимом Ташкентской области (Республика Узбекистан) Гуломжоном Ибрагимовым.

В ходе беседы президент РТ отметил, что есть ряд договоренностей о совместной деятельности в области нефтедобывающей промышленности. Он также напомнил, что ранее Татарстан выразил намерение открыть в Узбекистане филиал одного из проектных институтов.

По словам Рустама Минниханова, варианты сотрудничества касаются различных направлений: от поставок готовой продукции до реализации совместных проектов, передает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что в октябре Рустам Минниханов и Гуломжон Ибрагимов в Узбекистане подписали дорожную карту, которая включает более 40 пунктов о конкретных совместных проектах.