Проект отслеживания негатива в соцсетях помог жителям Бугульмы

Правительство Татарстана официально объявило о том, что в республике в тестовом режиме запущена система контроля за соцсетями «Инцидент менеджмент», а Башкортостан подвел первые итоги использования этой системы госаппаратом на своей территории. По просьбе «Реального времени» представитель казанского Кремля нашла свежий пример эффективной работы системы:



— В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Бугульма» была опубликована фотография объявления, которое повесило ТСЖ в одном из домов. В объявлении говорилось о том, что среди жителей есть два должника. В этой связи коммунальные услуги будут отключены всем. Среди жителей это вызвало возмущение. Администрация города под публикацией разместила промежуточный ответ о том, что вопрос взят на контроль. А спустя 3 часа разместила сообщение о том, что с руководством ТСЖ проведена беседа на предмет незаконности действий по отключению коммунальных услуг всему дому. ТСЖ убрало это объявление, коммунальное слуги предоставляются жильцам в полном объеме, — сообщила Лилия Галимова.



Несмотря на то, что в РТ «Инцидент менеджмент» следит за постами и комментариями татарстанцев в соцетях уже около двух месяцев, информация о результатах этой работы пока не систематизирована, а цель эксперимента чиновники видят в том, чтобы «уйти от формалистики» в приеме претензий населения и ускорить реакцию на них со стороны соответствующих структур.

В Республике Башкортостан — регионе, куда «Инцидент менеджмент» пришел раньше, одновременно с Московской областью, рассматривают систему как своего рода «кадровое сито» — инструмент для отбора эффективных менеджеров в муниципальных и государственных структурах и выдавливания из коридоров власти тех, кто не в состоянии оперативно реагировать на недовольство граждан.

Подробнее о результатах и целях продукта ООО «Медиалогия», а также о его создателях, читайте в материале «Реального времени».