Хоккеистки и тренер уфимской «Агидели» вызваны в олимпийскую сборную России
Старший тренер уфимской «Агидели» Денис Афиногенов, а также четыре хоккеистки команды — защитник Александра Гандзюк и нападающие Алена Зубкова, Елизавета Роднова и Мария Тюганкина — вызваны в олимпийскую сборную России, сообщает пресс-служба женской хоккейной команды из Башкортостана.
В составе сборной уфимские девушки вплоть до 11 декабря будут проходить подготовку на базе УТЦ «Новогорск», после чего отправятся в Чехию, где примут участие в международном турнире.
Напомним, недавно несколько уфимок приняли участие в товарищеской серии с клубом женской НХЛ «Buffalo Beauts», которую россиянки выиграли — 3:1.
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