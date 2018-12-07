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Хоккеистки и тренер уфимской «Агидели» вызваны в олимпийскую сборную России

09:53, 07.12.2018
Хоккеистки и тренер уфимской «Агидели» вызваны в олимпийскую сборную России
Фото: hcsalavat.ru

Старший тренер уфимской «Агидели» Денис Афиногенов, а также четыре хоккеистки команды — защитник Александра Гандзюк и нападающие Алена Зубкова, Елизавета Роднова и Мария Тюганкина — вызваны в олимпийскую сборную России, сообщает пресс-служба женской хоккейной команды из Башкортостана.

В составе сборной уфимские девушки вплоть до 11 декабря будут проходить подготовку на базе УТЦ «Новогорск», после чего отправятся в Чехию, где примут участие в международном турнире.

Напомним, недавно несколько уфимок приняли участие в товарищеской серии с клубом женской НХЛ «Buffalo Beauts», которую россиянки выиграли — 3:1.

СпортХоккей Башкортостан
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