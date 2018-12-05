Уфимки в составе сборной России выиграли товарищескую серию у «Баффало Бьютс»

Женская национальная сборная России по хоккею провела заключительный, четвертый матч против клуба женской НХЛ «Баффало Бьютс».

Напомним, что в трех предыдущих играх этого турнира подопечные Алексея Чистякова одержали две победы — 4:3 и 4:1, а в одной встрече уступили — 1:7.

Добились победы россиянки и в заключительной игре с «Баффало Бьютс» — 4:2, и выиграли серию — 3:1.

Хоккеистки уфимской «Агидели» Мария Баталова, Ольга Сосина и Анна Шибанова приняли участие в заключительной игре, но на этот раз результативными баллами не разжились. Провела и второй полноценный матч в рамках турне голкипер уфимской команды Анна Пругова.