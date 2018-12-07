Полиция не нашла нарушений в фонде режиссера Сокурова
Правоохранительные органы не нашли нарушений в деятельности фонда «Пример интонации» режиссера Александра Сокурова.
Фонд заподозрили в хищении бюджетных средств и начали доследственную проверку его деятельности, сообщает «Дождь».
Напомним, накануне стало известно о проверке финансовой деятельности фонда «Пример интонации». Сам Сокуров связал ее с «доносом» бывшего сотрудника, который взял в долг деньги у него и фонда и отказывается их возвращать.
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