Сокуров связал проверку его фонда с «доносом» бывшего сотрудника из-за долга

Режиссер Александр Сокуров подтвердил проверку финансовой деятельности его фонда «Пример интонации» и связал ее с «доносом» бывшего сотрудника, который взял в долг деньги у него и фонда и отказывается их возвращать.

«В полицию поступил донос от бывшего сотрудника фонда. Этот человек занял большие деньги в фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне. Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», — говорится на странице «Остров Сокурова» в Facebook.

Сокуров также рассказал, что не занимался финансовой деятельностью в фонде. По словам режиссера, «особое внимание» к нему самому началось после того, как в 2016 году он попросил президента России Владимира Путина освободить осужденного режиссера Олега Сенцова. Из-за этого к расследованию по заявлению бывшего сотрудника фонда «подключилась ФСБ».

«По решению закрытого суда прослушивается мой телефон — видимо, для сбора дополнительной информации о моей гражданской, общественной, экономической деятельности», — заявил режиссер.

Сегодня стало известно о проверке фона Сокурова «Пример интонации». Правоохранительные органы заподозрили директора фонда Николая Янкина в хищении бюджетных денег.