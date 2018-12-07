В Пенсионном фонде поменяется часть руководства — СМИ

В Пенсионном фонде России (ПФР) в ближайшее время может смениться часть правления. Свой пост уже покидает «хозяйственный» заместитель главы фонда Антона Дроздова Борис Гукайло.

Его увольнение связывают со строительством зданий фонда в регионах. При этом Гукайло давно собирался подать в отставку по личным обстоятельствам, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Кроме того, обсуждается отставка двух других замглавы фонда — Алексея Иванова, курирующего IT-вопросы, и Николая Козлова, работающего с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

Предполагаемый уход Иванова, по мнению двух источников, — следствие критики вице-премьером Татьяной Голиковой работы ПФР в сфере информатизации. Действия Козлова ранее критиковали социальном блоке правительства — в части ограничения приема заявлений от граждан на смену НПФ через курьеров.

Сейчас фондом с помощью семи заместителей управляет его глава Антон Дроздов. Отмечается, что если свои посты покинет половина команды, то за ними вполне может последовать и сам Дроздов.

Ранее Госдума приняла бюджет Пенсионного фонда РФ на 2019—2021 годы. Отмечается, что при формировании доходной части бюджета фонда учтено продление «моратория» на 2021 год на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.