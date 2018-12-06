Суд освободил основателя «Смотра.ру» Эрика Давидыча

Мосгорсуд отпустил на свободу основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру», видеоблогера Эрика «Давидыча» Китуашвили, который был осужден по делу о мошенничестве с автостраховками и отмывании денег.

По информации "РИА Новости", Китуашвили освободили из-за истечения срока давности по эпизодам обвинения. Также суд снял арест с имущества и счетов Китуашвили и отменил гражданский иск «Ингосстраха».

Вторую фигурантку дела, гражданскую жену Китуашвили Анну Каганскую, суд также освободил от наказания. Она была приговорена к трем годам и двум месяцам колонии.



Напомним, что Давидыч был задержан в феврале 2016 года по обвинению в мошенничестве со страховыми выплатами. По версии следствия, блогер инсценировал угон четырех машин, а потом по фальшивым документам получил деньги по страховке.

19 октября Дорогомиловский суд Москвы признал его виновным и приговорил к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. В конце октября защита Китуашвили подала апелляционную жалобу на приговор.