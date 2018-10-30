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Происшествия

Защита обжаловала приговор Эрику Давидычу

20:38, 30.10.2018

Защита блогера и основателя движения Smotra.ru Эрика Китуашвили, более известного как Эрик Давидыч, подала апелляционную жалобу на приговор.

«Мы подали жалобу на приговор», — рассказал его адвокат Андрей Ромашов.

В своей жалобе он просит изменить приговор в части двух оставшихся эпизодов, которые инкриминируются блогеру, пишет News.ru.

Давидыч был задержан в феврале 2016 года по обвинению в мошенничестве со страховыми выплатами. По мнению следователей, блогер инсценировал хищение дорогого автомобиля. 19 октября Дорогомиловский суд Москвы признал его виновным и приговорил к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима.

Происшествия
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